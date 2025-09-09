Addio Don Pompilio: guida, riferimento e ponte tra la Chiesa e il mondo civile Il ricordo delle Acli provinciali di Benevento

Le Acli provinciali di Benevento sono profondamente scosse per la prematura dipartita di monsignor Pompilio Cristino. "Per anni ha servito con dedizione e sapienza come Vicario Generale dell’Arcidiocesi di Benevento, incarnando con grazia la missione sacerdotale e la diplomazia pastorale. E' stato guida, riferimento e ponte tra la Chiesa e il mondo civile, tra le istituzioni e le associazioni del terzo settore, sempre con lo sguardo rivolto al bene comune e alla dignità della persona" il ricordo del consigliere nazionale, Filiberto Parente. "Don Pompilio ha accettato molte sfide, con la forza mite del Vangelo. La sua omelia pronunciata accanto al feretro del già sindaco Pietrantonio è stata per noi un abbraccio spirituale: parole che hanno riscaldato il cuore della comunità e che resteranno vive nella memoria di Benevento. Il suo esempio, la sua testimonianza e il suo ministero diventano ora preghiera presente, che si innalza nel mistero della grazia di Dio. Ha seminato con amore, e ora raccoglie la corona dell’eternità, come combattente della fede, accolto nella Gerusalemme Celeste. Grazie, Don Pompilio. Grazie per aver camminato con noi, per aver creduto nella forza della comunità, per aver sostenuto con discrezione e fermezza le opere di giustizia e carità. Il nostro abbraccio sincero a S.E. Mons. Felice Accrocca e a tutto il presbiterio dell’Arcidiocesi di Benevento per la grave perdita". Una delegazione aclista sarà presente oggi ai funerali in programma nella Cattedrale.

