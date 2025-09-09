Uffici servizio Traffico e segnaletica si trasferiscono in Via Santa Colomba Da mercoledì 10 settembre

A partire da domani mercoledì 10 Settembre gli Uffici del Servizio Traffico e Segnaletica (preposti al rilascio delle Autorizzazioni accessi veicolari nelle Zone a Traffico Limitato nonché di tutti i provvedimenti concernenti Passi Carrabili, Occupazioni di Suolo Pubblico temporanee per lavori edili, Gestione Traffico e Manutenzione Segnaletica sulle viabilità comunali) saranno operativi presso la nuova sede sita in Via Santa Colomba numero 2, co Comando Polizia Municipale. Lo comunicano da Palazzo Mosti precisano che restano invariati gli orari di apertura al pubblico: Lunedì dalle ore 9:30 alle 12, Mercoledì dalle ore 9.30 alle 12, Giovedì dalle ore 15 alle 17.