Progetto Dreams, il 15 settembre termine per associazioni sportive e culturali Il comune di Benevento ha comunicato la proroga per la partecipazione

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato prorogato al 15 settembre il termine per associazioni sportive e culturali del territorio dell’Ambito B1 (Benevento Ente capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) che intendono aderire al Progetto DReams, finalizzato all'inclusione sociale attiva di minori dai 4 ai 18 anni non compiuti. Queste associazioni, gestori di impianti sportivi/culturali di strutture comunali e non, con sede operativa sul territorio dell’Ambito B1, possono presentare istanza di adesione all’Avviso Pubblico mediante covenzionamento che promuove percorsi di natura sportiva o artistico-culturale dedicati ai ragazzi. Tutte le informazioni sono reperibili al seguente link: https://ww2.comune.benevento.it/ambitob1/2025/09/02/avviso-pubblico-rivolto-alle-associazioni-societa-sportive-e-o-culturali-dell-ambito-b1-per-l-adesione-al-progetto-d-r-e-am-s-per-inserimento-di-minori-da/

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa dall’Associazione/Società a mezzo PEC al seguente indirizzo pszambito1@pec.comunebn.it , entro e non oltre il 15 settembre utilizzando, a pena di esclusione, il modello di domanda predisposto dall’Ufficio e allegato all’ Avviso Pubblico.

