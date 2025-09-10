Lavori Diga Campolattaro: giorno della svolta con Salvini e De Luca nel Sannio Si accenderà il macchinario che scaverà la galleria per la maxi condotta da Ponte all'invaso

Alle 12.30 di oggi in via Madonnella di Ponte, alla presenza del ministro per le Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini e del presidente della Regione, Vincenzo De Luca si accenderà il macchinario (TBM) che scaverà una lunga galleria nella quale passerà la maxi condotta che porterà l'acqua della diga di Campolattaro nella nuova rete di distribuzione per uso potabile ed irriguo un'opera finanziata dal Governo e dalla Regione Campania.

La cerimonia di avvio dello scavo avverrà dalle 11 con i saluti del sindaco di Ponte, Antonio Caporaso e del presidente della Provincia, Nino Lombardi.

Toccherà al presidente della “Campolattaro Scarl”, Paolo Bernardini a descrivere l'intervento. A seguire ci saranno i saluti del commissario straordinario di Governo, Attilio Toscano, del presidente nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Alle 12 l'accensione previsto l'intervento del ministro Matteo Salvini e l'accensione del Tbm scavo meccanizzato e la visita nel cantiere.

L'opera

Nel Sannio i lavori finanziati dal Pnrr per la costruzione della più grande opera idraulica del Paese grazie ad un finanziamento complessivo di oltre 700 milioni di euro tra Regione Campania ed oltre 500 milioni messi a disposizione dal Mit su varie fonti finanziarie nazionali ed europee.

Questa mattina il via per la costruzione della galleria che sarà lunga 7 chilometri e porterà l'acqua dall'invaso fino al territorio di Ponte dove verrà costruito il potabilizzatore.