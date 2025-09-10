Topi nel centro storico di Benevento: la denuncia del comitato I residenti: rivedere il calendario relativo alla derattizzazione

"Ci segnalano la presenza di grossi topi nel Centro Storico. In particolare, nei pressi del Teatro Comunale "Vittorio Emanuele" e vicoli limitrofi".

Così Luigi Marino, presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico.

"L'Asl, interessata dai privati, - spiega Marino - ha chiarito che stanno rispettando il calendario relativo alla derattizzazione. E' evidente che, detto calendario, deve essere rivisto alla luce della possibile eccessiva popolazione di topi, segnalati anche in pieno giorno. E' superfluo ricordare come, i roditori, espongano i consociati a rischi per la salute. La presenza, inoltre, nel Centro Storico, di tanti locali di somministrazione di bevande e cibo, rende, la chiesta derattizzazione, quanto mai necessaria.

I topi, spesso, vengono visti uscire dai basoli divelti. Si coglie, allora, l'occasione per richiedere al Comune di Benevento, settore Opere Pubbliche (che dovrebbe essere competente per il tipo di intervento) di provvedere alla sistemazione del basolato (Piazza Arechi II, Via Mario La Vipera, Via Stefano Borgia, etc).

Si potrebbe, inoltre, prevedere una attenta pulizia delle caditoie, anche di quelle presenti lungo Corso Garibaldi, al fine di evitare altri "fiumi in piena", al prossimo temporale.

Nella speranza di essere esauditi, fin da ora, non ci opponiamo alla inaugurazione, sempre gradita dal nostro Sindaco, delle opere di competenze del Comune".