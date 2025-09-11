Annullata la serata "Comunità Connesse" di sabato 13 settembre a Pietrelcina L'evento nell’ambito della Welcoming Week rimandato per il grave lutto che ha coinvolto la comunità

La Rete Sale della Terra comunica che l’evento “Comunità Connesse”, in programma a Pietrelcina sabato 13 settembre nell’ambito della Welcoming Week, che prevedeva un laboratorio di pasta fresca, una cena sociale a cura del SAI e della Pro Loco e il concerto di Jovine, Nicola Caso e Andrea Tartaglia, è annullato.

La decisione nasce dal profondo rispetto e dal dolore condiviso per la scomparsa di un ragazzo di 25 anni di Pietrelcina, vittima di un tragico incidente. Per lo stesso motivo abbiamo deciso di annullare anche il concerto di Fragneto Music Lab previsto per domenica 14 settembre e la braciata sociale di martedì 14 settembre, che si sarebbero tenuti entrambi all'Ecoparco A'Revota. Seguiranno aggiornamenti sugli altri eventi in programma.

La Rete “Sale della Terra” esprime la propria vicinanza alla famiglia, agli amici e all’intera comunità, unendosi al loro lutto.

Invitiamo a partecipare alla fiaccolata in memoria del giovane, che si terrà oggi alle ore 19.00.