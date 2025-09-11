Afmal Benevento distribuisce zaini e materiale scolastico Ai bambini dei rioni Ferrovia e Libertà in ricordo di don Pompilio Cristino

“Mercoledì 10 settembre, nonostante il cuore colmo di tristezza e di dolore per l’improvvisa scomparsa del nostro caro Don Pompilio Cristino, venuto a mancare all'inizio della settimana, non ci siamo fermati. Sapevamo che lui non lo avrebbe voluto – scrive la dott.ssa Roberta Zeppa – Presidente sezione AFMAL Benevento.

Come da programma e secondo una consuetudine ormai consolidata, si è svolta regolarmente la distribuzione degli zaini con materiale scolastico ai bambini delle scuole elementari, medie e dell’asilo dei rioni Ferrovia e Libertà di Benevento.

L’iniziativa, inserita tra i progetti sostenuti dall’AFMAL – Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani, è stata portata avanti con dedizione e spirito di servizio.

“Al termine della distribuzione, abbiamo provato un senso di consolazione – ha dichiarato la presidente della sezione locale, Dott.ssa Roberta Zeppa – come se, negli occhi felici dei bambini, avessimo incontrato proprio Don Pompilio, presente con il suo amore per il prossimo e il suo impegno nel fare del bene.”

Anche in questa occasione di grande sensibilità e attenzione verso i più bisognosi, il direttivo e i volontari della sezione locale AFMAL (Benevento) esprimono profonda vicinanza rinnovando le condoglianze alla famiglia di Don Pompilio Cristino, una figura che ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità.