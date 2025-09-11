don maurizio sperandeo amministratore parrocchiale di santa maria costantinopoli

"Sua Eccellenza l’Arcivescovo, in seguito al decesso di monsignore Pompilio Cristino, in attesa della nomina del nuovo Parroco, in data 11 settembre 2025, ha nominato il reverendo sacerdote don Maurizio Sperandeo, Amministratore parrocchiale di “Santa Maria di Costantinopoli” in Benevento".
Così in una nota pubblicata questa mattina sul sito ufficiale della Diocesi di Benevento. In attesa di nominare un nuovo parroco per la parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli, l'arcivescovo Felice Accrocca ha nominato l'amministratore parrocchiale per consentire il normale svolgimento delle tante attività dell'importante parrocchia del rione Ferrovia.