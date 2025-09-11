Screening oncologici: apertura straordinaria ambulatorio di via Delle Puglie Due appuntamenti promossi dall'Asl di Benevento con il Rotary

A Benevento doppio appuntamento dedicato alla salute e alla prevenzione. E' l'iniziativa promossa dall'Asl del capoluogo sannita in collaborazione con il Rotary Club. Due date in cui sarà offerta ai cittadini la possibilità di effettuare gratuitamente esami di screening oncologico e mammografie con apertura straordinaria dell’ambulatorio di via Delle Puglie.

Domenica 14 settembre, lungo corso Garibaldi dalle ore 9 alle 13 sarà attiva un’area dedicata allo screening della mammella riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che potranno accedere liberamente ed effettuare una mammografia presso il poliambulatorio di via delle Puglie, senza necessità di prenotazione.

Domenica 21 settembre, in piazza Castello sempre dalle 9 alle 13 sarà presente il poliambulatorio mobile dell’Asl Benevento, dove si potrà aderire ai tre programmi di screening oncologico: screening della mammella con effettuazione di mammografia (donne di età compresa tra 50-69 anni); screening della cervice uterina (donne di età compresa tra 25-64 anni d’età); screening del colon-retto (donne di età compresa tra 50-69 anni).

Le prestazioni sono gratuite e saranno erogate sia su invito (per chi ha già ricevuto comunicazione dall’Asl) sia ad accesso libero, favorendo così la più ampia partecipazione della cittadinanza.

Il Direttore Generale dell’Asl Benevento, Tiziana Spinosa

“La prevenzione oncologica di primo livello è una funzione propria dell’Asl ed è al centro del nostro impegno quotidiano. Con gli screening gratuiti accompagniamo la popolazione verso una diagnosi precoce, che è la prima e più efficace forma di tutela della salute. Quando enti, associazioni o amministrazioni locali ci coinvolgono in iniziative sul territorio, partecipiamo con convinzione: sono occasioni preziose per rafforzare la cultura della prevenzione e per rendere i nostri servizi ancora più vicini e accessibili ai cittadini”.