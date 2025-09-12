Benevento bellezza millenaria da scoprire con un podcast Le Città di Diomede: un viaggio tra storia, miti e leggende del Sannio

Le storie del Sannio diventano ascoltabili ovunque e in qualsiasi momento: Le Città di Diomede, il progetto ideato e realizzato da The Thinking Clouds (nell’ambito del Progetto Pilota SITUS, promosso dal Patto Territoriale della Provincia di Benevento e supportato da Confindustria Benevento), è ora disponibile sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Spotify, Amazon Music e Deezer.

Il podcast raccoglie le narrazioni già presenti nell’app ufficiale Le Città di Diomede (www.lecittadidiomede.it), un’esperienza interattiva sviluppata con l’utilizzo di intelligenza artificiale e assistenti digitali per raccontare i luoghi e i personaggi della tradizione in modo innovativo e coinvolgente. L’app è scaricabile gratuitamente per iPhone e Android.

Dalle antiche leggende delle streghe di Benevento al fossile di dinosauro “Ciro” di Pietraroja, ogni episodio accompagna l’ascoltatore alla scoperta di personaggi, tradizioni e luoghi che fanno parte dell’identità culturale del territorio.

“Con Le Città di Diomede vogliamo portare la ricchezza del Sannio oltre i confini locali, rendendola accessibile a tutti attraverso strumenti innovativi come i podcast e le app basate su AI,” – afferma il team di The Thinking Clouds. – “È un modo nuovo di valorizzare la memoria storica e leggendaria del nostro territorio, trasformandola in un racconto vivo e contemporaneo”.

Gli episodi sono disponibili gratuitamente su Spotify, Amazon Music e Deezer, con aggiornamenti periodici che arricchiranno la serie con nuove storie e leggende.