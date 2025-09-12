Dispersione scolastica: Benevento brilla nel rapporto Openpolis Mastella e Palladino: la città in posizione virtuosa, ottima notizia

"Il rapporto Openpolis, basata sull'indice di inadeguatezza dell'apprendimento come spia del pericolo di dispersione scolastica, segnala la città di Benevento in una posizione estremamente virtuosa: siamo una delle uniche tre città del Mezzogiorno dove il rischio di abbandono degli studi è più basso, su livelli pari o migliori di città del Nord, con indici di benessere elevati quali Trento o Cremona. E' un'ottima notizia e un bell'auspicio nell'imminenza dell'avvio del nuovo anno scolastico", è quanto affermano il sindaco Clemente Mastella e il delegato all'Istruzione Marcello Palladino.

"Complimenti innanzitutto ai ragazzi, ai dirigenti, ai docenti al personale scolastico perché la qualità del sistema scuola a Benevento si dimostra pregevole. I settori comunali, Istruzione e Servizi al Cittadino, naturalmente in stretta cooperazione con le forze dell'ordine monitorano che sempre sia garantito il diritto all'istruzione e siamo felici che a Benevento questa piaga sia assolutamente residuale come purtroppo non è dappertutto, in particolare nel Mezzogiorno", chiudono Mastella e Palladino.