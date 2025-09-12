Si svolgerà domenica alle ore 10,30 la cerimonia d'inaugurazione del campo di basket, con un'area parco giochi dedicata all'infanzia, in via Gabriele D'Annunzio nelle immediate vicinanze della Chiesa di San Gennaro.
Dopo l'introduzione dell'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa, le conclusioni saranno affidate al sindaco di Benevento Clemente Mastella. Alla manifestazione prenderanno parte associazioni e società sportive.
Campo di basket in via D'Annunzio: domenica la cerimonia inaugurale
