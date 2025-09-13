Mastella: intitoleremo le case popolari di via Nuzzolo a don Pompilio L'omaggio alla memoria

“La profonda, sincera e tangibile commozione che ha generato in città la morte, dolorosamente improvvisa, di don Pompilio Cristino e il legame viscerale che egli aveva con il popolo di Benevento, ci induce a omaggiarne la memoria con la celerità che si deve all’alto servizio pastorale che ha reso alla comunità in questi decenni e che ha spaziato dall’annuncio evangelico alla vicinanza ai più vulnerabili, con una intelligenza multiforme che lo ha reso amato in maniera unanime, non solo tra i fedeli ma anche negli ambienti laici: intitoleremo a don Pompilio il complesso residenziale di edilizia popolare di via Cosimo Nuzzolo, cuore popolare del rione che particolarmente amava, ricambiato. Contiamo di approvare presto la delibera in Giunta e siamo assai fiduciosi che la Prefettura conceda la deroga per le intitolazioni che sono temporalmente vicine al decesso”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

“Quelle case popolari sono state completamente riqualificate dall’Amministrazione comunale con i fondi del Pnrr: ricordo l’amorevole premura con cui mi pressava, con decisa delicatezza, affinché quel luogo fosse migliorato, l’impegno che si tradusse anche in una petizione e in una determinata opera di persuasione verso l’istituzione comunale. Il 18 giugno 2023, quando si svolse la cerimonia di posa della prima pietra, era accanto a noi per benedire il cantiere: un sorriso illuminava il suo volto perché comprendeva che gettavamo il seme della rinascita, dopo tante difficoltà e le sofferenze dell’alluvione che lì aveva colpito severamente. Era felice per l’importanza di risorse pubbliche che andavano nella direzione giusta, ora è giusto che quel complesso, che presto sarà ufficialmente inaugurato, rechi impressa la sua impronta nominale”, conclude Mastella.



