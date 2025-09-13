"Servizio scuolabus dedicato dalla scuola Sala alla scuola Madre Orsola Mezzini"

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore Luigi Ambrosone rendono noto che un servizio scuolabus dedicato partirà dalla scuola Nicola Sala, oggetto di lavori di riqualificazione finanziati con il Pnrr, per raggiungere la scuola Madre Orsola Mezzini, dove gli alunni della scuola Sala frequenteranno le lezioni.
Al mattino lo scuolabus partirà alle 7,40 da via Marmorale per raggiungere la sede di Pacevecchia in via Cifaldi, gli orari per il percorso inverso saranno coincidenti, all’interno del piazzale della scuola, con l’uscita giornaliera da scuola degli allievi.
Il servizio diventerà operativo non appena il dirigente scolastico Edoardo Citarella avrà concluso la procedura burocratica necessaria e utile anche a comunicare all’azienda che gestisce per conto del Comune il servizio di scuolabus il numero di allievi interessati a fruire del servizio.