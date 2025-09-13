Al via anno scolastico all’IIS Galilei Vetrone: accoglienza, territorio e futuro Alcuni studenti neo diplomati del Galilei Vetrone hanno accolto i nuovi arrivati

È iniziato con entusiasmo e partecipazione il nuovo anno scolastico all’IIS Galilei-Vetrone di Benevento, con un’apertura anticipata rispetto al calendario regionale.

Il 10 settembre la Dirigente Scolastica Antonella Gramazio, lo staff di presidenza, insieme a tutto il personale docente e ATA, hanno accolto con grande impegno e calore tutti gli studenti, in particolare le “matricole”, protagoniste di questo nuovo inizio.

Un gesto simbolico e significativo ha aperto le attività: alcuni studenti neo diplomati del Galilei Vetrone hanno accolto i nuovi arrivati, dando vita a un emozionante passaggio di testimone. Una scuola che si racconta attraverso chi l’ha vissuta e continua a trasmetterne il valore.

Le prime giornate del Polo Liceale saranno dedicate all’orientamento e ai PCTO, con esperienze formative sul territorio, alla scoperta della città di Benevento: la scuola che esce dai banchi, si muove, vive, incontra.

Al Polo Tecnico ha invece preso avvio il percorso nel nuovo campus di contrada Piano Cappelle, tra laboratori innovativi, ampi spazi verdi e sport. Un luogo pensato per crescere, scoprire e volare: dalle radici al futuro.