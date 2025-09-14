Sport, aggregazione e benessere: ecco il campo di basket in via D'Annunzio FOTO Inaugurata l'area nei pressi della chiesa di San Gennaro. Rosa: da 20 anni era inutilizzato

In tanti si sono ritrovati questa mattina nei pressi della chiesa di San Gennaro per l'inaugurazione del nuovo campo di basket. Ristrutturata e restituita alla città, la struttura s'inserisce nel solco del progetto di rigenerazione urbana avviato già con gli attrezzi sportivi consegnati solo qualche mese fa. Con la benedizione di don Flaviano Aquino, in via Gabriele D'Annunzio, l'area è stata ufficialmente consegnate ai cittadini.

Appello ai cittadini: tutelare l'impianto

Nel corso dell'evento il sindaco Clemente Mastella ha parlato di "una festa di comunità e di sport" e ha ammonito poi sulla necessità di tutelare l'impianto sportivo da episodi "di vandalismo e delinquenza che costringono l'Amministrazione ad avere poi spese raddoppiate".

Mastella ricorda don Pasquale Maria Mainolfi

Mastella ha ricordato il compianto parroco di San Gennaro don Pasquale Maria Mainolfi.

"Mi sollecitava spesso a fare rinascere questo spazio aggregativo, è stato un uomo di Chiesa che si è speso per la comunità e sicuramente troveremo il modo migliore per ricordare anche la sua figura”.

Rosa: questo campo che da 20 anni era inutilizzato

Nell'introduzione l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa ha sottolineato l'importanza "di far rivivere questo campo che da 20 anni era inutilizzato" e ringraziato l'assessore Mario Pasquariello e il Settore Lavori Pubblici che ha cofinanziato l'intervento.

Alla cerimonia sono intervenuti anche i presidenti di Commissione Luisa Petrone (Ambiente), Alboino Greco (Attività produttive) e Luigi Scarinzi (Lavori Pubblici) e i rappresentanti delle società cittadine di pallacanestro.