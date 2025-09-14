Asl Benevento: successo per la giornata di prevenzione L’iniziativa lungo corso Garibaldi

"Grande successo per la giornata dedicata alla prevenzione". Così l'Asl di Benevento dopo il primo dei due appuntamenti dedicato alla prevenzione promosso in città con il Rotary. Un risultato celebrata con un post social con cui l'azienda di via Oderisio traccia il bilancio di questa prima giornata.

Questa mattina in Corso Garibaldi tante persone hanno partecipato all’evento dedicato allo screening oncologico:

numerose donne hanno effettuato la mammografia, molte altre hanno prenotato gli esami, tutti si sono avvicinati per informarsi e hanno compreso quanto sia importante sottoporsi regolarmente ai controlli di prevenzione.

Ed ancora: Vi aspettiamo al prossimo appuntamento domenica, con il poliambulatorio mobile dell’ASL Benevento dedicato ai tre programmi di screening (mammella, cervice uterina e colon-retto).

Un sentito grazie al Rotary Club e a tutti coloro che hanno collaborato per la riuscita di questa giornata dedicata alla salute della comunità".