Papa Leone, Mastella: Pace primo prezioso insegnamento di questo Pontefice Così il sindaco di Benevento nel giorno del compleanno del Pontefice

“Oggi Papa Leone XIV compie settant'anni. I miei auguri al Pontefice che ho conosciuto, quando ha benedetto i 50 anni delle mie nozze con Sandra”. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella che sui social ricorda l'incontro a Roma con il Pontefice, quindi ribadisce l'auspicio che la guerra possa finire.

“L'auspicio – scrive Mastella sui social - è che la deriva bellica e il disordine mondiale possano cessare, in nome della pace disarmata e disarmante che sono stati il primo, prezioso insegnamento di questo Pontefice, la cui guida solida e sicura è un'ancora di speranza in questo periodo così delicato”