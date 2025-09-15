Primo giorno di scuola: traffico bloccato e proteste dei genitori alunni "Sala"

Traffico in tilt e vibranti proteste dei genitori degli alunni della 'Nicola Sala' che questa mattina sono rimasti imbottigliati nel traffico che si è creato dinanzi alla sede del prlesso Madre Orsola Mezzini dove sono ospitati gli alunni della scuola Sala attulamente interessata da lavori di abbattimento e ricostruzione.
Prima delle 8 auto in fila per raggiungere la sede di Pacevecchia in via Cifaldi nella zona di Pacevecchia.
Genitori che hanno protestato fino al suono della campanella per i disagi e sembra anche per la mancanza di marciapiedi nella zona indicata per la sosta nei pressi dell'edificio.