Primo giorno di scuola: traffico bloccato e proteste dei genitori alunni "Sala" Caos nella zona dell'edificio che ospita gli alunni dell'istituto attualmente interessato dai lavori

Traffico in tilt e vibranti proteste dei genitori degli alunni della 'Nicola Sala' che questa mattina sono rimasti imbottigliati nel traffico che si è creato dinanzi alla sede del prlesso Madre Orsola Mezzini dove sono ospitati gli alunni della scuola Sala attulamente interessata da lavori di abbattimento e ricostruzione.

Prima delle 8 auto in fila per raggiungere la sede di Pacevecchia in via Cifaldi nella zona di Pacevecchia.

Genitori che hanno protestato fino al suono della campanella per i disagi e sembra anche per la mancanza di marciapiedi nella zona indicata per la sosta nei pressi dell'edificio.