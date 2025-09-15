Ospedale San Pio: ora la sfida del polo universitario Inaugurato oggi il corso di laurea in tecniche di laboratorio biomedico

Creare opportunità per i giovani: dalla formazione al lavoro. E' uno degli obiettivi rilanciati oggi al Polo Didattico dell'Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento dove è stato presentato il Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (TLB).

Un nuovo percorso di studi che va ad aggiungersi a quelli già attivi per l'ostetricia, la fisioterapia e l'infermieristica.

Un progetto realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli che sarà inizialmente rivolto a 25 studenti.

“E' una giornata importante per parlare di formazione, di futuro e di territorio che oggi ha a disposizione un nuovo percorso – ha chiarito il Direttore Generale del San Pio Maria Morgante - c'è un nuovo corso di formazione per le professioni sanitarie che va ad accrescere, a migliorare, ad incrementare le attività della nostra azienda. Forti dell'accordo già precedentemente sottoscritto con la Federico II ne abbiamo creato un altro con l'azienda ospedaliera Vanvitelli di Napoli. Così puntiamo sulla formazione affinché i giovani si radichino in questo territorio”.

Un passo avanti possibile grazie alle potenzialità dell'ospedale “I nostri strumenti ci permettono di poter ufficializzare la presenza di questo corso nella nostra azienda dopo l'accreditamento ottenuto dall'ANVUR” ha chiarito ancora Morgante all'incontro che ha visto protagonisti anche il Direttore sanitario dell’AORN San Pio Roberto Alfano, Maria Teresa Vietri Presidente del Corso di Laurea in TLB dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e Federica Feleppa Coordinatore Corso TLB dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Facoltà di medicina a Benevento, Morgante: il San Pio può diventare un'azienda ospedaliera universitaria

E sull'ipotesi di rendere l'ospedale idoneo ad ospitare le attività connesse al corso di laurea in medicina che ha preso il via all'Università del Sannio, il dg Morgante commenta “Il San Pio può diventare un'azienda ospedaliera universitaria, sarebbe un gran passo in avanti. Credo in questo progetto e sicuramente si lavorerà finché si possa realizzare questo percorso che è particolarmente impegnativo ma è sostanzialmente già cominciato”.