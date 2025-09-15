Al via l'anno scolastico: Mastella "Vorrei una scuola più accattivante" Il primo cittadino saluta gli studenti di Benevento

Dall'istituto Pascoli alla scuola di Pacevecchia, passando per Cretarossa, la S. Angelo a Sasso, Pezzapiana, la Moscati, San Vito e San Modesto.

E' fitto il giro del primo cittadino di Benevento, con il delegato all'istruzione Marcello Palladino e altri rappresentanti della giunta comunale, che oggi porta il suo saluto agli studenti pronti ad intraprendere il nuovo anno scolastico.

Un minuto di raccoglimento per la pace

Clemente Mastella ha chiesto a tutte le scuole un momento di riflessione e silenzio per invocare la pace. E così è stato anche per gli studenti dell'istituto Pascoli che hanno inaugurato l'anno con una cerimonia sul campo in via Calandra. “Dal Papa a Mattarella tanti si spendono perché finalmente si guarisca da questa malattia ossessiva del contrasto con gli altri e si recuperi la preziosa dimensione della pace. Noi ce l'auguriamo e quindi abbiamo dedicato a questo un minuto di raccoglimento”.

Entro il prossimo anno la riqualificazione della maggior parte delle scuole cittadine

Nelle parole del primo cittadino anche il tema degli edifici scolastici, molti dei quali interessati da lavori che hanno creato qualche disagio.

“Stiamo rifacendo un po' tutto e speriamo di farlo abbastanza presto – annuncia - entro il prossimo anno avremo la riqualificazione della maggior parte delle scuole di Benevento”.

Spero in una scuola che sappia essere più divertente

E ai ragazzi, invece, un messaggio di incoraggiamento “Studiate e rispettate chi vi è vicino. Vorrei – continua il sindaco – una scuola capace di essere meno noiosa e più accattivante per gli studenti”.