Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2025 al san Pio "Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino" al centro dell'iniziativa nel Sannio

"Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino" è il tema scelto per la Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2025 dalla World Health Organization (WHO) per celebrare la settima Giornata mondiale della sicurezza dei pazienti del 17 settembre 2025. Un appuntamento al quale l’AORN San Pio ha risposto con una serie di iniziative nella giornata del 17 settembre che saranno illustrate durante la conferenza stampa in programma martedi 16 settembre alle ore 10.30 presso la Sala Convegni del Padiglione Santa Maria delle Grazie.

Interverranno il Direttore Generale Maria Morgante, Francesca Iannaccone referente progetto Agenas “ Call for Good Practice -2025 “, il Direttore UOC Neonatologia con TIN Francesco Cocca, il Direttore UOC Ginecologia , Ostetricia Luciano Pino, il Responsabile UOSD Fisiopatologia della Riproduzione Umana e Diagnosi Prenatale Integrata - Alfredo Nazzaro ,il Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Vincenzo Colella.