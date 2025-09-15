Lavori finiti per la palestra del Carafa - Giustiniani di Cerreto Sannita Questa mattina riconsegnata alla comunità scolastica. Soddisfatto il presidente della Provincia

Stamani è stata riconsegnata alla comunità scolastica la palestra dell’Istituto Superiore “Carafa – Giustiniani” di Cerreto Sannita ,

essendo stati completati dopo il completamento i lavori di ristrutturazione, consolidamento sismico, adeguamento ed efficientamento energetico e superamento delle barriere architettoniche.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha precisato come "mentre è tutt’ora in corso un più ampio

intervento di riqualificazione dell’intero complesso immobiliare di via Cesine, la riconsegna della sola paLestra era stata particolarmente

sollecitata alla Provincia dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Giovanna Caraccio che aveva segnalato alcune esigenze didattiche da

soddisfare: cosicché, dopo un sopralluogo ed un briefing con il Dirigente alle Infrastrutture della Provincia Angelo Carmine Giordano,

era stato dato il via libera per la consegna parziale del cosiddetto “Corpo B”.

Proprio questa mattina, dunque, presenti la dirigente scolastica, il Direttore dei Lavori Franco Pacelli, il Responsabile del Procedimento arch. Gaetano Caporaso e la Ditta affidataria dei lavori, la Melotta Costruzioni srl, la palestra è tornata in uso alla comunità scolastica del “Carafa – Giustiniani”.