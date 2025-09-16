Giornata nazionale sicurezza delle cure: aderisce anche il Fatebenefratelli

La Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, istituita con la legge 24/2017, si celebra ogni anno il 17 settembre, in concomitanza con la Giornata mondiale per la sicurezza del paziente promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
L’obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza delle cure, intesa come parte fondamentale del diritto alla salute.
Tema dell’edizione 2025: “Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino” Slogan internazionale: “Patient safety from the start! – Sicurezza del paziente fin dall’inizio!”
L’OMS sottolinea l’importanza di agire tempestivamente per prevenire danni durante l’infanzia, rafforzare la sicurezza nelle cure pediatriche e neonatali, e ottenere benefici lungo tutto il corso della vita.
L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli aderisce all’iniziativa con l’evento “Leggere in TIN”, dedicato alla sensibilizzazione del personale sanitario e dei genitori dei bambini ricoverati in terapia intensiva neonatale.
Inoltre, nella serata di mercoledì 17 settembre, l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù sarà illuminato di arancione, colore simbolo della sicurezza del paziente.