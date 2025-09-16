Un bacio sulla Dormiente e dirsi sì per tutta la vita: auguri a Valeria e Ivan Alla Masseria Roseto le nozze Iscaro-Calabrese

C’era un bellissimo tramonto sulla Dormiente a baciare le nozze Iscaro-Calabrese. Location raffinata quella scelta da Valeria e Ivan, la Masseria Roseto immersa nel verde alle porte di Benevento.

Tutti visibilmente emozionati, a partire dagli sposi e dai due testimoni, Alessia Iscaro e Martina Calabrese. La cerimonia ha preso il via intorno alle 17,30 con la celebrazione del rito civile, poi spazio al ricevimento nello splendido giardino allestito in maniera impeccabile dagli organizzatori.

Gli invitati hanno potuto degustare tantissime prelibatezze, già dall’aperitivo. Sempre presente l’occhio fotografico di Paolo Romano e dei suoi ragazzi, pronti a immortalare ogni istante della festa.

Poi ci si è spostati all’interno dove i tavoli apparecchiati con gran gusto hanno accolto Valeria e Ivan, i loro familiari e i loro amici. Tra una portata e l’altra, tutto ottimo, spazio alla musica coinvolgente che ha trascinato tutti in balli appassionati.

Gran finale di nuovo all’esterno della struttura con l’apertura della torta nuziale, l’immancabile brindisi con i familiari e l’assaggio di tantissimi dessert.

Di gran classe le bomboniere che Valeria e Ivan hanno scelto per congedarsi dagli invitati e intraprendere un lungo cammino insieme fatto di stima, felicità e tanto amore.