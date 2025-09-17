Ludopatia: la Caritas promuove un confronto a Benevento Domani, alle 17, al Centro la Pace “Don Emilio Matarazzo”

La Caritas diocesana di Benevento da tempo ha osservato che dietro le luci accattivanti delle piattaforme digitali si

nascondono rischi concreti: dipendenze silenziose, isolamento, disillusione, povertà educativa. Il fenomeno

del gioco d’azzardo negli ultimi anni ha raggiunto dimensioni oltremodo preoccupanti e le conseguenze

fisiche, economiche e sociali sono sotto gli occhi di tutti. La ludopatia si insinua tra le dipendenze comportamentali, concentrando la presa sull’ossessione per il gioco d’azzardo patologico. Per discutere di queste tematiche il direttore della Caritas diocesana, Pasquale Zagarese, ha organizzato un convegno dal titolo: “No alle nuove dipendenze. La libertà è un valore”. Il convegno è in programma il 18 settembre, alle ore 17, al Centro la Pace “Don Emilio Matarazzo” in Benevento.