Comitato No Gallerie, Giusti: "Bene mozione di Abbate" Il commento dopo l'approvazione in consiglio regionale

Collegamento interno e di gallerie, interviene Giovanni Giusti, portavoce del Comitato “No alle gallerie” che commenta l'approvazione in consiglio regionale della mozione presentata dal consigliere Abbate con cui si chiede la revisione del progetto previsto a Benevento.

Una lunga nota a margine della seduta dell'assise regionale con cui l'esponente del comitato ribadisce la contrarietà alle gallerie.

“Nella seduta del 15 settembre 2025, il Consiglio Regionale della Campania ha unanimemente approvato la mozione del consigliere Luigi Abbate, a conclusione di una procedura avviata in luglio, esposta nella riunione di fine agosto, finalmente discussa e approvata. Con questo atto, il Consiglio Regionale della Campania impegna la Giunta a subordinare il finanziamento al Comune di Benevento, alla revisione totale del progetto, con la condizione pregiudiziale dell’eliminazione delle gallerie, all’elaborazione di un progetto, che risponda a criteri urbanistici aderenti alle necessità di miglioramento della vivibilità e che sia realmente e inequivocabilmente coerente con le finalità di coesione e sviluppo del piano”.

L'esponente del comitato evidenzia, inoltre, le linee di indirizzo per la progettazione “fornite dalla mozione”. E dunque – chiarisce – si parla della “formazione di due linee di connessione tra Viale degli Atlantici e Via Delle Puglie, dedicate ai pedoni, meccanizzate e non; allargamento di Via delle Puglie per l’alloggiamento di un marciapiede fino all’incrocio con Via Avellino; completamento della strada da area stadio con estremità in Via Avellino (come previsto dal PUC) oppure con attivo all’altezza dell’incrocio semaforizzato Via Avellino- Via Delle Puglie (soluzione che, con i dovuti passaggi giuridici, garantirebbe maggiore flessibilità); qualificazione urbana di Via Avellino allo scopo di garantire la connessione pedonale con la zona di Piazza Castello”.

Ed ancora: “E' previsto “l'allargamento di Via Fontanelle e conseguente studio delle direzioni di flusso per eliminare alcuni punti di conflitto all’uscita su Via Delle Puglie; dotazione di un centro sociale multifunzionale nella zona piana di Contrada Fontanelle e formazione di un giardino; riqualificazione ambientale della Via Martiri d’Ungheria e del Viale degli Atlantici, riqualificazione ambientale di tutta l’area mediante impianto a verde”.

“Il Comitato – scrive Giusti - evidenzia la positiva connessione con Luigi Abbate e con il suo partito, per l’ascolto, la condivisione del merito e, soprattutto, del metodo”.