Città Caudina candida capitale della cultura: "E' stata idea vincente" "Straordinaria spinta propulsiva che ci sta sostenendo e incoraggiando"

“È stata un'idea vincente. Abbiamo ricevuto numerosissime idee progettuali provenienti da associazioni culturali, enti, imprese culturali e sociali ed altri soggetti che vivono profondamente il territorio”. Così i promotori della Città Caudina come capitale italiana 2028 che, in una nota, si dicono veramente soddisfatti della risposta che hanno ottenuto dall'intera Valle Caudina per questa candidatura.

“Nonostante il breve lasso di tempo che abbiamo avuto a disposizione”, scrivono Leandro Pisano e Giacomo Porrino, i due “autori dell'idea che, insieme alla progettista marchigiana Alessandra Panzini stanno ultimando la redazione del dossier da presentare entro il 25 settembre”.

“Dobbiamo prendere atto in modo positivo di una straordinaria spinta propulsiva che ci sta sostenendo e incoraggiando ad andare avanti con entusiasmo ed ottimismo”.

Un percorso condiviso con la comunità della Valle Caudina

“In pieno accordo - sostengono ancora i curatori - con i sindaci della Città Caudina abbiamo deciso che il percorso di candidatura non si dovesse costruire dall’alto ma insieme alle comunità, alle associazioni, alle imprese culturali e creative, agli operatori culturali e sociali che animano i quattordici Comuni coinvolti. Nell'arco di meno di un mese (ma dopo un lungo e approfondito lavoro di gestazione precedente), questa candidatura è diventata motivo di orgoglio per un territorio, da sempre diviso in due province, in diversi campanili ed un numero spropositato di frazioni e fazioni. Pensiamo che davvero la Valle Caudina, la parte migliore di essa, si stia ritrovando e si stia rispecchiando in questa idea-progetto e il dossier che presenteremo alla commissione rispecchierà questo spirito federativo che sentiamo vivo e pulsante”.

Il sindaco Carmelo Sandomenico di Montesarchio, comune capofila e Pasquale Fucci, presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni della Città Caudina

“Lavorare per la candidatura sta creando un network tra le intelligenze e le energie migliori di tutta la Valle Caudina. Si stanno creando le basi per creare un patrimonio da cui attingere nel corso della costruzione nel difficile processo di unità”.