Pista ciclopedonale 'Paesaggi sanniti': interviene Europa Verde

Aree verdi, in una lunga nota Europa Verde contesta “lo stato di abbandono di alcune zone della città”. Aree definite “rappresentative della parte più naturalistica del territorio urbano, ci riferiamo - spiegano - alla zona dell'agrario e alla pista ciclo pedonale bucolicamente chiamata Paesaggi sanniti".
“Ebbene – si legge nell'intervento di Pina Fontanella - questa pista è nata nel 2007 con l'intento di donare alla città un percorso strutturato ed organizzato per sportivi, ciclisti e famiglie che volessero godere di un'immersione nella natura a due passi dalla città. Inizialmente la pista era molto frequentata, poi col passare degli anni, la mancata manutenzione ha fatto sentire i suoi effetti allontanando sempre più i cittadini dalla frequentazione. Ci risulta infatti che la pista è ormai quasi impraticabile a causa di vegetazione spontanea che negli anni l'ha invaso lateralmente e centralmente tanto da rendere poco visibili i cordoli centrali”.
Secondo l'esponente di Avs non avrebbero ottenuto il risultato auspicato anche “le riparazioni del fondo stradale effettuate su segnalazioni di alcuni cittadini”. E dunque l'appello è di “garantire un servizio essenziale di pulizia ordinaria per motivi di decoro ma soprattutto per evitare problemi igienico sanitari. Aggiungiamo – conclude - rispetto alla pista ciclo pedonale, che non si può lasciare per 18 anni completamente abbandonata a sé stessa un'opera di interesse e fruizione pubblica limitandosi a ridottissimi interventi di sola urgenza e solo su sollecitazione dei fruitori. La manutenzione dell'asfalto e la pulizia da erbe invasive e altre problematiche relative alla natura del luogo devono essere continue e costanti. Chiediamo quindi che la Provincia si faccia carico sollecitamente di rendere di nuovo perfettamente fruibile la pista ciclo pedonale così come era stata consegnata ai cittadini nel 2007”.