Prevenzione oncologica: nel Sannio ancora pochi i controlli Buona partecipazione al progetto promosso dal Rotary con visite in piazza e un convegno scientifico

Oltre sessanta controlli tra screening gratuiti e visite specialistiche. E' un bilancio tutto positivo quello ottenuto dalla giornata promossa dal Rotary Club a Benevento e dedicato alla prevenzione.

In Piazza Castello a disposizione dei cittadini i poliambulatori mobili dell’ASL e della Croce Rossa Italiana hanno offerto gratuitamente la possibilità di effettuare pap-test per donne dai 25 ai 64 anni, mammografie ed ecografie mammarie per donne dai 50 ai 69 anni, consegna e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per uomini e donne della stessa fascia di età, nonché visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma.

L'appello: gli screening salvano la vita

Un'iniziativa, quella del Rotary, ancor più importante se si guarda al quadro generale.

“Sono ancora pochi i controlli per la prevenzione oncologica nel Sannio ma gli screening salvano la vita” è infatti il messaggio diffuso dal direttore dell'Asl di Benevento, Tiziana Spinosa nell'ambito del convegno scientifico in programma al Museo del Sannio dedicato al tema “Dalla Prevenzione alla Terapia Il percorso oncologico integrato nel Sannio”.

Ad aprire i lavori il governatore Distretto Rotary 2101 Angelo Di Rienzo e i saluti istituzionali del presidente Rotary Club Benevento, Raffaele Pilla che ha pure moderato i numerosi interventi volti a disegnare il quadro del percorso oncologico integrato nel Sannio “Dalla Prevenzione alla terapia”. Dal ruolo degli ospedali “San Pio” e Fatebenefratelli nella presa in carico del paziente oncologico ai temi della prevenzione ginecologica, dei fattori di rischio nell’età evolutiva, della psicologia nella prevenzione dei tumori e del ruolo dei medici e dei farmacisti nelle campagne di prevenzione.

Nel video le interviste realizzate a margine del convegno.