Cerimonia di inizio anno scolastico al Convitto nazionale 'Giannone'

Il messaggio di auguri della neo rettrice Angela Fato alla presenza del sindaco Mastella

cerimonia di inizio anno scolastico al convitto nazionale giannone
Benevento.  

Il Convitto Nazionale "Pietro Giannone" di Benevento e le scuole annesse hanno ufficialmente riaperto le porte per l’anno scolastico 2025-2026 con una cerimonia che si è svolta nel cortile dello storico palazzo. L'evento ha visto la calorosa partecipazione di studenti, famiglie, personale scolastico e autorità cittadine, in un clima di entusiasmo e rinnovata fiducia nel futuro.

A dare il via alla cerimonia, il tradizionale alzabandiera accompagnato dall'Inno nazionale, momento solenne e simbolico che ha coinvolto l'intera comunità scolastica, accorsa numerosa all'appuntamento.
La manifestazione è stata aperta dal discorso della nuova Rettrice e Dirigente Scolastica, Angela Fato, al suo primo anno alla guida dell’istituto che ha augurato a tutti un sereno e proficuo anno scolastico: "Oggi cominciamo un nuovo viaggio insieme, con entusiasmo e con la consapevolezza dell’importanza del nostro ruolo educativo. La scuola è un luogo di pensiero, di dialogo e di rispetto, dove ogni giorno non solo coltiviamo il sapere, ma anche il senso civico, la responsabilità e la passione per un futuro migliore. A tutti voi, alunni, docenti, personale e famiglie, auguro un anno ricco di scoperte, emozioni e traguardi condivisi."
Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco di Benevento Clemente Mastella, Consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino, e Il Presidente della Provincia Nino Lombardi che hanno portato il loro saluto istituzionale, sottolineando l’importanza del Convitto come punto di riferimento per la formazione dei giovani e per la vita culturale della città.

Tra i presenti anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, gli ex dirigenti Domenico Zerella Venaglia e Marina Mupo, a testimonianza della continuità e del legame profondo con la storia e l’identità dell’istituto.
Particolarmente toccanti sono stati i momenti dedicati ai messaggi di benvenuto preparati dagli alunni: "Benvenuti a tutti voi che iniziate oggi una nuova avventura. In questa scuola si cresce, si impara e si sogna insieme” il messaggio di alcuni alunni delle classi quinte, accompagnati da cori di augurio e da canti preparati con cura e gioia.
Presenti anche numerosi genitori e una rappresentanza degli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Pietà” e “San Filippo", oltre che della scuola dell’infanzia, che hanno contribuito a rendere ancora più calorosa e festosa l'accoglienza per i nuovi arrivati.
L'iniziativa ha rappresentato non solo l'inizio ufficiale delle lezioni, ma anche un momento di comunità, condivisione e speranza in cui scuola e territorio si sono ritrovati uniti nel nome dell’educazione e del futuro dei giovani.
Il Convitto Nazionale di Benevento si conferma così non solo un luogo di apprendimento, ma una vera e propria comunità educativa viva, attenta e aperta al cambiamento, guidata da una nuova dirigenza che guarda al futuro con passione e determinazione.

