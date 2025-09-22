A Benevento nasce la sezione Motoclub dei Vigili del Fuoco Ieri tantissimi motociclisti appartenenti al Corpo hanno raggiunto il Sannio per l'inaugurazione

Nasce a Benevento la nuova Sezione Motoclub Vvf Italia che è parte integrante della più ampia Organizzazione Asd del Motoclub Vvf Italia, affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana (FMI) e iscritta al CONI nonché riconosciuta e sostenuta dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’attività che svolge, tra le cui finalità c’è il rappresentarlo nelle varie attività sportive motociclistiche e fieristiche di settore, dare impulso e aderire ad iniziative di turismo motociclistico, attività di solidarietà sociale, promuovere e partecipare ad iniziative sulla sicurezza stradale.

La nuova associazione, con sede in Benevento presso il Comando provinciale Vigili del Fuoco, da ieri 21 settembre 2025 ha dato inizio alle attività della neo-costituita Sezione con un Motoincontro Inaugurale sfilando per le vie della città.

La carovana di motociclisti ha fatto anche una breve pausa per una foto ricordo dei partecipanti con lo sfondo dell’Arco di Traiano, occasione questa per valorizzare anche il patrimonio storico-culturale della città.

Nell’occasione il responsabile della Sezione Daniele Petito ha tenuto a ringraziare il Comando di Polizia Municipale di Benevento per aver offerto il proprio valido contributo supportando il percorso delle moto lungo tutti gli assi viari cittadini, al fine di garantire la circolazione veicolare in sicurezza.