VIDEO - Il Sannio si mobilita per Gaza: in corteo mamme, studenti e associazioni FOTO - A Benevento un lungo serpentone umano per gridare: basta guerra Palestina libera

Otto donne con stretti tra le braccia fagotti di stoffa insanguinati a simboleggiare il dramma della tragica guerra in Palestina: le vittime innocenti come bambini in tenera età uccisi

E' certamente questa (foto in apertura) l'immagine che più ha gridato “Basta guerra, Palestina libera” questa mattina da Benevento dove si è svolta la mobilitazione nazionale per Gaza. Oltre un migliaio le persone che hanno partecipato al corteo organizzato dal Global Movement Sannio che ha attraversato la città dal Rione Libertà al Rione Ferrovia per dire basta alla guerra, esprimere vicinanza al popolo palestinese e chiedere una presa di posizione del Governo italiano contro il conflitto.

Comuni cittadini, studenti, famiglie, associazioni e sindacati uniti per gridare basta guerre.



LE INTERVISTE NEL VIDEO