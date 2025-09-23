Progetto Dreams: aperti i termini per accedere ai contributi Per la frequenza per attività sportive o culturali a favori di ragazzi tra i 4 e i 18 anni

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che sono aperti da oggi i termini del progetto Dreams, che prevede il riconoscimento di un contributo alla frequenza per attività sportive o culturali a favori di ragazzi tra i 4 e i 18 anni (non compiuti) appartenenti a famiglie, con vulnerabilità sociale e Isee non superiore a 15mila euro, residenti nei comuni dell'Ambito B1 (Benevento ente capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio). L'Ambito B1 si farà carico di riconoscere un contributo alla retta di frequenza mensile pari a 50 euro, con eventuale eccedenza che il beneficiario verserà direttamente alla società o associazione. L'elenco delle società e associazioni aderenti al progetto Dreams è il seguente: Asd Rugby IV Circolo, Volley Accademia, Virtus Academy (Basket), Asd Omeri (calcio), Asd Benevento 5 (futsal), Asd Grippo (calcio), Asd Intercolline (calcio), Aps Libero Teatro, Asd Cestistica Benevento, Scuola Calcio Cesare Ventura, Un Senso per la vita (laboratorio artistico), Io per Benevento (Laboratorio artistico-musicale), Asd Pallamano, Asd San Leucio del Sannio (calcio), Fantasy Music Academy, Solot Compagnia Stabile (teatro), Asd Basket Benevento, Asd Sanniti Five Soccer (futsal), Asd Samnium Basket, Forum Gym (fitness e karate), Asd Kick Boxing, Asd Sannio Dance. Le domande potranno essere inoltrate a partire da oggi 23 settembre entro e non oltre le ore 23,59 del 12 ottobre accedendo, con Spid o Carta d'identità elettronica, al seguente link: https://ambitosocialeb1.sicare.it/sicare/benvenuto.php

