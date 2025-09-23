Via all'anno Pastorale: la lettera di Accrocca ai fedeli

La celebrazione domenica nel duomo alle 19

via all anno pastorale la lettera di accrocca ai fedeli
Benevento.  

In occasione dell''avvio dell'anno pastorale l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca,scrive ai fedeli.

Alla Chiesa di Dio che è in Benevento
Per una Chiesa serva della Parola
Carissimi,
domenica prossima daremo inizio, tutti insieme, al nuovo Anno Pastorale lasciandoci guidare dalla Parola di Dio: questa richiede, da parte nostra, una sincera umiltà, sull’esempio del Maestro, mite e umile di cuore (Mt 11,29), perché l’intelligenza della Scrittura si nasconde ai superbi e si svela agli umili. La Scrittura sacra, dice Agostino, «è fatta per crescere con i piccoli» (Confessioni III, 5, 9). E i piccoli, gli umili, sono capaci – meglio di ogni altro – d’intenderne il significato profondo. V’invito perciò a partecipare, nella chiesa Cattedrale, alla celebrazione eucaristica che segnerà l’inizio di questo percorso, domenica 28 settembre alle ore 19.
Maria, Regina della pace, ci aiuti a ritrovare, in un mondo che persegue altre logiche, parole e gesti di pace. A voi tutti il mio saluto più cordiale e sincero e la mia paterna benedizione.

Benevento, 23 settembre 2025
† Felice vescovo

Ultime Notizie