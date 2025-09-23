Via all'anno Pastorale: la lettera di Accrocca ai fedeli La celebrazione domenica nel duomo alle 19

In occasione dell''avvio dell'anno pastorale l'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca,scrive ai fedeli.

Alla Chiesa di Dio che è in Benevento

Per una Chiesa serva della Parola

Carissimi,

domenica prossima daremo inizio, tutti insieme, al nuovo Anno Pastorale lasciandoci guidare dalla Parola di Dio: questa richiede, da parte nostra, una sincera umiltà, sull’esempio del Maestro, mite e umile di cuore (Mt 11,29), perché l’intelligenza della Scrittura si nasconde ai superbi e si svela agli umili. La Scrittura sacra, dice Agostino, «è fatta per crescere con i piccoli» (Confessioni III, 5, 9). E i piccoli, gli umili, sono capaci – meglio di ogni altro – d’intenderne il significato profondo. V’invito perciò a partecipare, nella chiesa Cattedrale, alla celebrazione eucaristica che segnerà l’inizio di questo percorso, domenica 28 settembre alle ore 19.

Maria, Regina della pace, ci aiuti a ritrovare, in un mondo che persegue altre logiche, parole e gesti di pace. A voi tutti il mio saluto più cordiale e sincero e la mia paterna benedizione.

Benevento, 23 settembre 2025

† Felice vescovo