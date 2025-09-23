Il dinosauro 'Ciro' testimonial del progetto nazionale per le aree interne Il manifesto del prossimo Forum firmato da Mimmo Paladino, presentata la nuova edizione

Il manifesto della settima edizione firmato dall'artista Mimmo Paladino e il fossile di dinosauro Scipionyxs samniticus detto 'Ciro' testimonial di un progetto nazionale per la valorizzazione dei beni culturali, la salvaguardia del pianeta e la tutela dell’ambiente. Presentato a Benevento il prossimo Forum delle aree interne, che si svolgerà nel complesso dell’ex seminario arcivescovile, al viale degli Atlantici di Benevento il 25 e 26 settembre.

Forum aree interne: le novità della settima edizione

Questa mattina la conferenza stampa al Palazzo Arcivescovile con l’arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca e il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Mariano Nuzzo. Come annunciato si punta sulla bellezza, tema al centro della due giorni.

Un primo risultato? “Sicuramente abbiamo acceso i riflettori su queste realtà”, il commento dell'arcivescovo Accrocca, promotore dell'iniziativa. “Nessuna iniziativa costituisce una sorta di bacchetta magica per risolvere il problema, ma anzitutto può indicare la via. E' possibile vivere di arte attraverso l'arte in questi territori? E' possibile ridare vita a questi territori percorrendo la via della bellezza? E' su questo che vogliamo confrontarci in questi giorni”.

Mogol a Benevento

Nel corso della prossima edizione del Forum, come annunciato, è atteso a Benevento Mogol che porterà la sua testimonianza di chi ha scelto di trasferirsi dalla città di Milano ad una zona periferica. In conferenza Accrocca ha voluto ringraziare pubblicamente Mogol per la sua disponibilità.

A margine dell'incontro ricordato anche il protocollo con Confindustria: “Sono tutte iniziative da sostenere, incentivare e attuare in una sinergia sempre più forte perché se stiamo insieme facciamo più squadra. Questo tema dell'arte è la nostra ricchezza, che secoli di storia ci hanno lasciato, su questo dobbiamo fare leva”, il messaggio dell'arcivescovo che rispondendo alle domande dei cronisti commenta: “Un primo bilancio di questi sette anni? Sette anni fa non ne parlava nessuno, oggi questo tema è diventato di moda. Questo è un contributo che anche Benevento e soprattutto la Chiesa di Benevento ha portato a livello nazionale, non solo ecclesiale ma civile. Adesso vediamo se la lettera portata dai Vescovi a Governo e Parlamento porterà anche a uno sguardo diverso sulle aree interne”.

Il Dinosauro Ciro con la maglia rosa per fare rete in tutto il Paese

Ed ecco che oggi il percorso continua e al fossile di dinosauro Ciro viene fatta indossare simbolicamente la 'maglia rosa' per portare in giro il progetto lungo tutto lo Stivale, andando oltre i confini regionali e provinciali, con la mission di unire luoghi distanti ma altrettanto aree interni, proprio come il Sannio, da cui questo viaggio è partito ormai da sette anni.

Come detto, dunque, si tratta di un percorso di cui il fossile di dinosauro Ciro diventa testimonial.

“Rappresenta i territori interni della nostra regione – evidenzia il Soprintende Mariano Nuzzo - con lo spirito di avviare un interlocuzione con una rete di territori interni nazionali. Quindi parte da Benevento questa iniziativa e l'idea di promuovere il coinvolgimento dei territori per creare un'attenzione alle aree interne nel Paese. Il forum sarà il motore e lo spirito per accogliere adesioni. L'esito del forum ci darà la possibilità di avere poi un programma di attività su una scala molto più ampia”.

Forum delle aree interne: il programma

Giovedì 25 settembre si parte alle 16 con la mostra “Arte, riciclo e resilienza”, a seguire introduzione di monsignor Accrocca e Nico De Vincentiis, poi l'incontro con Giulio Rapetti, in arte Mogol sul tema “Parole e musica, la letteratura dei giovani”. A seguire spazio al confronto sul tema “Cultura, perchè no?”, coordina Jean Pierre El Kozeh.

Venerdì 26 settembre appuntamento alle 9 con “Istituzioni, Parlamento e territori” con l'intervento del presidente dell'intergruppo parlamentare Alessandro Caramiello. A seguire: “Aree interne, giacimenti di speranza, a confronto i vertici delle Soprintendenze. Ed ancora spazio al tema “Ciro in diretta dal Big Bang. Salviamo il pianeta!” con la divulgatrice scientifica Barbara Gallavotti e infine panoramica sulle iniziative della Soprintendenza con i funzionari Foresta, D'Anna, Salvadeo e Nanfa.