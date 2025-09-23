Transizione energetica, opportunità per le imprese tra sostenibilità e sviluppo Nella sede della Camera di Commercio Irpinia Sannio a Benevento, importante confronto sulla roadmap

Importante seminario svolto questa mattina nella sede della Camera di Commercio di Benevento. Il tema principale dell'incontro è stata la transizione energetica, attraverso un dibattito con Mase, Unioncamere ed Enea. Ad aprire l'incontro è stato Antonello Murolo, responsabile dello sviluppo economico della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. L'incontro avrebbe dovuto essere aperto dal Commissario Girolamo Pettrone, che però non ha potuto essere presente per motivi personali. Lo stesso Pettrone, sull'argomento, si era espresso così qualche giorno fa: "La transizione energetica è una sfida che le imprese del nostro territorio devono saper cogliere. Con questo appuntamento vogliamo offrire un orientamento chiaro sulle possibilità di investimento e sugli incentivi disponibili, accompagnando le aziende in un percorso di crescita sostenibile e competitivo". Tanti i temi toccati, a partire dalle opportunità e di modalità di accesso per le imprese alla transizione energentica, così come si è esplicata una roadmap realizzata in collaborazione tra Unioncamere e Mase. Importanti gli interventi da remoto di Stefania Crotta del Mase e di Benedetta Brighenti della Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali. Prezioso il contributo del ricercatore Enea, Ocleto D'Arcangelo. L'incontro è stato orientato anche a sensibilizzare la sostenibilità da parte delle imprese, la quale può rappresentare un importante leva di sviluppo economico e di salvaguardia dell'ambiente.

Una roadmap per le imprese, gli interventi di Murolo e Marconi

Nel dettaglio, Antonello Murolo della Camera di Commercio ha sottolineato: "La Camera è impegnata da anni per supportare la transizione energetica per le imprese. Le stesso devono saper coniugare l'impatto ambientale con la sostenibilità. Ci sono strumenti e programmi finanziari da poter utilizzare per fare investimenti, ne va della competività delle nostre imprese. La camera di commercio ha aperto uno sportello sul territorio e vuole essere al fianco di tutte le attività". Rilevante il contributo di Annamaria Marconi della Dintec: "La transizione energetica, nell'ambito della road map del Mase, ha l'obiettivo di promouovere la conoscenza e la diffusione della comunità energetica rinnovabili. Questo è un seminario importante perché il sistema camerale già dal 2021 ha trattato questo argomento, partendo dalla nostra dipendenza energetica. Occorre sensibilizzare le imprese per il percorso verso la transizione, non solo per le rinnovabili, ma anche per l'efficienza e il risparmio energetico. Sono stati promossi servizi di sportelli unici a supporto delle imprese sul territorio. Così come è rilevante la piattaforma Recon di Enea, interamente gratuita per avere una prima valutazione tecnica sulla fattibilità della comunità energetica rinnovabile".