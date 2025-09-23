Notte dei ricercatori dell'Unisannio, l'adesione dell'Asia di Benevento Dalla collaborazione con l’Ateneo sannita sono nati il progetto ‘Trust’

L’Asia parteciperà alla Notte dei ricercatori, manifestazione organizzata dall’Università del Sannio, che si terrà venerdì 26 settembre in piazza Roma. Non è il primo anno che l’Azienda prende parte all’iniziativa per far conoscere ai cittadini la propria attività, i progetti che porta avanti per migliorare il servizio e aumentare la consapevolezza sulla tutela ambientale. Proprio dalla collaborazione con l’Ateneo sannita sono nati il progetto ‘Trust’, che ha come obiettivo quello di cambiare la gestione della raccolta dei rifiuti urbani, attraverso soluzioni tecnologiche avanzate per l'ottimizzazione della flotta, il monitoraggio della qualità dell'aria, e la sperimentazione ‘Tarip’, un modello di tariffazione incentivante basato sui conferimenti effettivi dei cittadini e non sui metri quadrati delle abitazioni.