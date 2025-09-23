Rotili riconfermato membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra Un'eccellenza beneventana nel cuore della Chiesa

Il Club per l’UNESCO di Benevento è lieto di esprimere il proprio profondo compiacimento per la prestigiosa riconferma del suo illustre socio, il professor Marcello Rotili, a membro della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.

La nomina, disposta da Sua Santità Leone XIV, rappresenta un significativo riconoscimento dell'inestimabile valore scientifico e dell'eccezionale autorevolezza del professore, figura di spicco nel panorama accademico e scientifico internazionale.

Questa riconferma non è solo un onore per il professor Rotili, ma anche un motivo di grande orgoglio per l'intera comunità del Club per l’UNESCO di Benevento. Essa attesta il suo eccezionale contributo agli studi archeologici e la profonda passione che anima la sua ricerca. Le sue pubblicazioni e i suoi studi, riconosciuti come un punto di riferimento a livello europeo e mondiale, testimoniano una carriera accademica di straordinario spessore, caratterizzata da rigore metodologico e da una costante ricerca della conoscenza.

Il presidente Achille Mottola, il Consiglio Direttivo, le socie e i soci tutti del Club per l’UNESCO di Benevento si congratulano vivamente con il professore Rotili per questo meritato traguardo. La sua dedizione e la sua passione rappresentano un esempio illuminante per le future generazioni di studiosi e un prezioso stimolo per il perseguimento dell'eccellenza in ogni campo della conoscenza.