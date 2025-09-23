Acli Benevento, riparte il corso di italiano per stranieri Lezioni in via Flora, corso aperto a tutti

Riparte il prossimo 30 settembre il corso di italiano per stranieri "L'italiano che mi serve". Le lezioni, come di consueto, si svolgeranno presso la sede delle Acli di Benevento in via Flora 31, ogni martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.30. Il corso è gratuito e aperto a tutti, previo tesseramento all’associazione, e rappresenta un primo importante passo per coloro i quali vorranno iscriversi agli esami di cittadinanza CILS B1 che si effettuano presso la sede delle Acli di Benevento in collaborazione con l’Università per Stranieri di Siena. "Da anni il progetto svolto da Simposio Acli facilita l'inclusione sociale degli immigrati" dichiara il presidente Simposio Acli Benevento, Filiberto Parente. "La formazione è la leva di sviluppo dei nostri territori, per questo è da tempo che si rende necessaria una legge che riconosca il grande lavoro del welfare degli stranieri. Siamo fiduciosi, nonostante i referendum, in un segnale di apertura verso coloro che consideriamo cittadini come noi" conclude Parente. Per informazioni e iscrizioni, contattare la segreteria al numero 0824 53581 o via email all’indirizzo info@aclibenevento.com.

