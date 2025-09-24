Aree interne: il forum sarà aperto dal messaggio del Presidente Mattarella Il capo dello Stato ieri ha fatto giungere il suo saluto all'arcivescovo Accrocca

Il VII Forum delle Aree interne (Benevento, Centro “La Pace”, 25-26 settembre), dedicato a La sfida della bellezza, sarà aperto dalla lettura del Messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto giungere ieri (23 settembre 2025), nel pomeriggio, all’arcivescovo Felice Accrocca.

Nell’incontro svoltosi al Quirinale, il 23 aprile di quest’anno, monsignore Accrocca aveva avanzato la richiesta che un messaggio del Presidente Mattarella fosse rivolto ai partecipanti in occasione del Forum, richiesta alla quale il Presidente aveva risposto in modo positivo, impegnandosi formalmente in tal senso. In quella stessa occasione, il Presidente Mattarella aveva assicurato che – pur senza oltrepassare i limiti che gl’impone la Costituzione – avrebbe fatto quanto nelle proprie possibilità perché alla “Questione” sia data, nelle sedi competenti, l’attenzione che merita.