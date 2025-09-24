Trasporto scolastico per alunni con disabilità: domande fino al 12 ottobre Il servizio è riservato agli alunni, residenti nel Comune di Benevento

L'assessore alle Politiche sociali Carmen Coppola rende noto che è stato pubblicato l'avviso per il servizio di trasporto scolastico di alunni con disabilità delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. L'avviso è consultabile integralmente al seguente link https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=72351

Il servizio è riservato agli alunni, residenti nel Comune di Benevento, frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (statali e paritarie) e che siano in possesso della certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della Legge n. 104/1992 art. 3 co. 3 ovvero ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 1 (verbale di accertamento dell’handicap ex Legge n.104/1992 in corso di validità).

Il genitore, (o altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale), deve presentare istanza di attivazione del Servizio 'Trasporto Scolastico Alunni Disabili Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado', anno scolastico 2025/2026” , utilizzando il modello allegato all'Avviso, indirizzata al Comune di Benevento, U.O. Settore Servizi al Cittadino– Viale le Principe di Napoli, numero civico 91, Benevento.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 ottobre.