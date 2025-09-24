Il 29 settembre la Giornata del ricordo per le vittime dei bombardamenti del '43 Mastella: rappresentano una delle pagine più tristi della millenaria storia della Città di Benevento

Lunedì 29 settembre alle ore 17:00, presso la Cattedrale di Benevento, si terrà una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo mons. Felice Accrocca nell’ambito della “Giornata del ricordo” in memoria delle vittime civili dei bombardamenti aerei del 1943. Al termine della cerimonia religiosa interverranno per un breve messaggio di solidarietà e racconto storico il sindaco Clemente Mastella e il professor Nicola Sguera.

“I bombardamenti alleati del 1943 – spiega il sindaco Clemente Mastella – rappresentano una delle pagine più tristi della millenaria storia della Città di Benevento. A causa della centralità nelle comunicazioni ferroviarie tra Roma e la Puglia, la Città venne infatti colpita in maniera durissima dai bombardamenti angloamericani, che causarono oltre duemila vittime, un numero imprecisato di feriti e circa ventimila sfollati. Accogliendo la proposta avanzata da un gruppo di cittadini, come Amministrazione abbiamo perciò deciso di istituire il 29 settembre di ogni anno una giornata commemorativa delle vittime dei bombardamenti in modo da mantener viva la memoria dell’immane tragedia che colpì tante inermi famiglie beneventane e richiamare l’attenzione delle future generazioni sul carico di sofferenza umana generato dalle guerre”.