Gennarino Masiello eletto presidente Unitab Europa Il sannita al vertice dell'Unione europea dei produttori di Tabacco

Gennarino Masiello, attuale vicepresidente nazionale di Coldiretti e presidente di Ont Italia, è stato eletto presidente di Unitab Europa, l'Unione europea dei produttori di Tabacco. L'elezione è avvenuta durante il 38esimo Congresso di Unitab Europa celebrato a Napoli.

Masiello ha ringraziato gli 11 Paesi partecipanti al congresso che hanno espresso la guida italiana.



"Ora ci aspettano grandi responsabilita': Unitab rappresenta oltre 20mila imprese coinvolte in questa filiera, 50mila ettari di coltivazioni. Abbiamo davanti a noi un gran lavoro da realizzare, in relazione al mercato e alle politiche che dovranno interessare il tabacco. I Paesi aderenti a Unitab Europa sono caratterizzati da varie esperienze, proprio per quanto riguarda mercato e regole. Il nostro obiettivo e' quello di uniformarle affinche' tutti abbiano le stesse condizioni, con uno sguardo al ricambio generazionale per il futuro del settore", ha dichiarato Masiello.