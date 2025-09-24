Risparmio idrico: al de la Salle di Benevento il primo premio Messo in palio da Acea a conclusione del percorso formativo di educazione idrica

La scuola secondaria di primo grado “De La Salle” di Benevento, che ha aderito al progetto formativo “Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025” organizzato da Acea in collaborazione con il M.I.M., si è aggiudicata il premio nazionale del contest “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, realizzando un cortometraggio sulla tutela della risorsa idrica. Gli studenti e i loro insegnanti hanno avuto l’opportunità di partecipare all’ “Acea Acqua Edu Camp”, il primo camp sull’educazione idrica che coniuga sport, gioco e formazione, offerto dal Gruppo Acea.

“Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025” – ricorda Acea – è il progetto formativo dedicato agli studenti delle scuole elementari e medie di sei regioni italiane, attraverso il quale 11.100 ragazzi hanno già fruito della formazione su piattaforma digitale e avuto la possibilità di visitare alcuni degli impianti, oltre 40, presenti nei territori in cui il Gruppo Acea gestisce il servizio idrico integrato.

Grande la partecipazione delle scuole della regione Campania nella quale operano le società idriche del Gruppo ACEA: Gesesa e Gori. Quasi 2.400 gli studenti che hanno aderito al progetto.

“Acea Acqua Edu Camp” è il primo camp che unisce sport ed educazione idrica

A conclusione del percorso didattico gli alunni delle scuole hanno potuto partecipare ad un contest, con in palio due premi nazionali e sei regionali, realizzando un cortometraggio sul risparmio e riuso dell’acqua, basandosi su quanto appreso dagli educational di Acea Scuola.

“Acea Acqua Edu Camp” è il primo camp che unisce sport ed educazione idrica. Un progetto esperienziale che coniuga sostenibilità, divertimento e apprendimento attraverso il linguaggio della vela. Un’opportunità educativa per trasmettere ai più giovani il valore dell’acqua come risorsa preziosa, promuovendo allo stesso tempo inclusione, spirito di squadra e consapevolezza civica, per formare cittadini del futuro più consapevoli e più responsabili.

Una due giorni, nella suggestiva marina di Torre del Greco, dove i ragazzi di Benevento stanno vivendo un’esperienza diretta con l’acqua, imparando le regole del rispetto per la natura e per la risorsa idrica attraverso la promozione di comportamenti sostenibili, il rispetto per gli ecosistemi acquatici e l’importanza della gestione delle risorse naturali. Non manca l’aspetto ludico attraverso il quale gli allievi si sono avvicinati al mondo della vela, apprendendo i fondamentali della navigazione e i ruoli di bordo, vivendo il mare da protagonisti nel rispetto dell’ambiente.

“Acea Scuola Educazione Idrica” proseguirà nell’anno scolastico 2025-2026

“Acea Scuola Educazione Idrica” proseguirà nell’anno scolastico 2025-2026 coinvolgendo, questa volta, tutte le regioni italiane e offrendo un percorso formativo ancora più ricco di nuove tematiche legate al mondo idrico. La formazione sarà arricchita con ulteriori contenuti multimediali e quiz interattivi, per coinvolgere sempre di più gli studenti in modo dinamico e divertente.

Erano presenti all’evento: il Sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella; il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella; il Presidente e l’Amministratore Delegato di Gesesa, Oreste Di Giacomo e Salvatore Rubbo; il Presidente e l’Amministratore Delegato di Gori, Sabino De Blasi e Vittorio Cuciniello; l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Torre Del Greco, Mariateresa Sorrentino.



"Il progetto 'Acea Scuola Educazione Idrica' rappresenta per noi un impegno concreto nella promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale tra le giovani generazioni” - dice Enrico Pezzoli, Amministratore Delegato di Acea Acqua -. “e la partecipazione di oltre 11.100 ragazzi, delle diverse scuole italiane, dimostra l’interesse e l’efficacia di questo percorso formativo che unisce educazione, innovazione e attenzione al valore dell’acqua. Acea si adopera quotidianamente per garantire la tutela di questa importante risorsa. È fondamentale che anche le persone, a partire dai più giovani, siano impegnate nella costruzione di un futuro più responsabile. Siamo orgogliosi di poter supportare progetti che contribuiscano a formare cittadini consapevoli e impegnati per il futuro del nostro pianeta."



“Come presidente di Gesesa – dichiara Oreste Di Giacomo - gestore del servizio idrico integrato per la città di Benevento e per altri 20 comuni del Distretto Sannita, mi preme ringraziare Acea per la progettualità messa in campo con l’obiettivo di rafforzare la comprensione per il valore e per il rispetto dell’acqua. Un particolare plauso deve essere rivolto alla dirigenza ed ai docenti dell’Istituto “De La Salle” di Benevento che hanno avuto la sensibilità di cogliere quest’opportunità di partecipazione ad un’iniziativa di altissimo valore civico; e non per ultimo, un grande apprezzamento per i veri protagonisti, ovvero gli alunni, i quali con fantasia e gioia ci consegnano questo insegnamento da attuare sin da subito”.