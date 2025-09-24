Criticità 118: sindacati chiedono confronto con l'Asl Disparità economiche ed altri problemi per i lavoratori

I rappresentanti sindacali Giovanni De Luca, Uil Fpl e Pompeo Taddeo Cgil mettono in luce le criticità riguardanti il servizio 118 di emergenza/urgenza sul territorio di Benevento e provincia.

“Pur riconoscendo e rispettando l’impegno dei medici del 118, il cui lavoro è egregio e non oggetto del presente comunicato, riteniamo necessario – spiegano - richiamare l’attenzione sulle condizioni di altri professionisti dell’area comparto che operano nello stesso servizio: circa 120 tra autisti soccorritori e infermieri, tutti dipendenti ATS. Questi lavoratori, a parità di ore lavorative, registrano tra di loro una disparità economica di circa 300 € al mese. Ciò avviene nonostante l’ATS abbia vinto la gara d’appalto e il capitolato preveda che le buste paga debbano essere elaborate da un unico consulente del lavoro. Ad oggi, invece, esistono tre buste paga diverse, in quanto la gestione è affidata a tre consulenti differenti. Durante l’ultimo incontro del gennaio 2025 tra i sindacati, l’ATS e De Toma, dirigente ASL, si era concordato verbalmente e registrato sul verbale che le buste paga dovessero essere unificate e gestite da un unico consulente per tutti i dipendenti, così da eliminare qualsiasi disparità.

Inoltre, i lavoratori hanno dimostrato grande senso del dovere sostenendo doppi turni nel periodo estivo senza arrecare disservizi alla comunità e senza percepire alcuna ora di straordinario, poiché l’ATS non ha provveduto né alla remunerazione delle ore straordinarie né a effettuare sostituzioni.

Si segnala inoltre che i buoni pasto, pur risultando pagati in busta, non vengono caricati sulle tessere da diversi mesi. L’ATS, senza alcun confronto con le OO.SS., ha anche introdotto unilateralmente la timbratura di inizio e fine turno tramite app da scaricare sullo smartphone personale. Ci chiediamo se tale modalità possa incidere sulla privacy dei lavoratori e perché l’azienda non preveda un marcatempo fisico per la verifica delle presenze. Le organizzazioni sindacali, da diversi mesi, chiedono un confronto con l’ASL per discutere queste problematiche importanti, senza ricevere alcun riscontro. Chiediamo nuovamente di essere convocati dall’ASL di Benevento per un incontro urgente, al fine di affrontare e risolvere le criticità evidenziate e discutere eventuali nuove problematiche sopraggiunte”.