Viabilità a Benevento, Pagliuca (Uil Trasporti): "Buche ataviche, s'intervenga" “Scongiurare il cosiddetto 'parcheggio selvaggio' in città”

La viabilità cittadina al centro dell'intervento della Uil Trasporti. In una nota a firma del segretario generale aggiunto Cosimo Pagliuca viene denunciato “lo stato di abbandono e di degrado in cui versa la viabilità cittadina ed in particolar modo quella del Rione Libertà.

Gli autisti degli autobus urbani di Benevento – si legge nella nota - sono costretti per evitare le ataviche buche presenti sulla viabilità ad effettuare pericolosi slalom”.

Il sindacato evidenzia il timore che ciò possa “provare incidenti, che potrebbero mettere in pericolo l’incolumità pubblica e degli stessi conducenti”, quindi Pagliuca ricorda: “In passato la nostra organizzazione sindacale già è intervenuta sulla questione ma da allora non si è avuto alcun risultato eloquente e le strade oramai sono diventate dissestate”.

Le strade al Rione Libertà ed i parcheggi in città

“È il caso di sottoporre all’amministrazione comunale che oramai in particolar modo, Viale Principe di Napoli, via Nazzareno Cosentini, via E. Cocchia e via Cavour, (tanto per fare degli esempi) sono una gruviera senza soluzione di continuità".

Ed ancora il sindacato contesta "il cosiddetto 'parcheggio selvaggio' che oramai imperversa in tutta la città. In certe strade è prassi parcheggiare in seconda e finanche in terza fila, provocando paurosi ingorghi che rallentano le corse degli autobus accumulando ritardi consistenti che provocano reazioni incontrollabili da parte degli utenti nei confronti degli autisti. Premesso tutto ciò si invita l’assessore al ramo ai tecnici del settore preposto, di fare un sopralluogo per verificare quanto da noi denunciato. Auspichiamo – conclude la nota - una maggiore presenza dei vigili in zone calde della città, confidando anche in un intervento veloce e definitivo per evitare che le nostre preoccupazioni si tramutino in realtà”.