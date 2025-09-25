Fatebenefratelli: apertura dell'anno sociale e pastorale 2025-2026 Nella sala convegni Fra Pietro Maria De Giovanni al Viale Principe di Napoli

Venerdì 26 settembre alle ore 11, nella sala convegni Fra Pietro Maria de Giovanni, l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli di Benevento celebrerà l’apertura dell’anno sociale e pastorale 2025–2026 con un programma ricco di contenuti e significati.

“La cerimonia – spiegano dal nosocomio sannita - introdotta tre anni fa, continuerà ad essere molto apprezzata dai collaboratori, non solo come evento istituzionale, ma come autentico momento di condivisione fraterna. Il Superiore Fra Lorenzo Antonio Gamos metterà in luce i numerosi traguardi raggiunti dall’Ospedale, anche in tempi di difficoltà economiche e gestionali, e ringrazierà con gratitudine tutti i collaboratori e le squadre esterne che renderanno possibile il raggiungimento dei nuovi obiettivi comuni”.

Nel corso della giornata saranno, inoltre, delineate le priorità per l'anno 2026 oltre a procedere alla presentazione dei nuovi direttori di Unità Operative Complesse: Francesco Caccavale – UOC di Anestesia e Rianimazione; Antonio Rea – UOC di Oncologia; Giacomo Sica – UOC Radiodiagnostica; Gloria Trombaccia – UOC di Medicina.