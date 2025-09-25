Giornate Europee del Patrimonio 2025 all’Archivio di Stato di Benevento Un’iniziativa dedicata alla riscoperta della storia e dell’identità architettonica del territorio

In occasione dell’edizione 2025 delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Benevento aprirà straordinariamente al pubblico sabato 27 settembre, dalle ore 9.30 alle 13.00, con un’iniziativa dedicata alla riscoperta della storia e dell’identità architettonica del territorio.

Fulcro della mattinata sarà l’inaugurazione della mostra documentaria “Architetture: l’arte di costruire il sacro a Benevento”, un percorso tra carte antiche, piante architettoniche, prospetti e disegni tecnici degli edifici religiosi più significativi della città. I documenti esposti provengono dai Fondi Notai e dalle Corporazioni religiose soppresse, custoditi presso l’Archivio di Stato, e testimoniano l’evoluzione stilistica e funzionale dell’architettura sacra beneventana nel corso dei secoli.

Nel corso della mattinata è previsto un significativo momento di riflessione e dibattito dedicato all'approfondimento tecnico-scientifico della mostra. Interverranno Carmine Venezia, Direttore dell’Archivio di Stato di Benevento; Domenico Iadanza, Funzionario Archivista presso l’Archivio di Stato di Benevento; Prof. Mons. Mario Iadanza, Direttore dell’Ufficio diocesano per la Cultura e i Beni Culturali; Antonella Tartaglia Polcini, Assessore alla Cultura del Comune di Benevento; Arch. Antonio Iadicicco, Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Benevento.

Le Giornate Europee del Patrimonio (GEP) rappresentano il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, con il coordinamento del Ministero della Cultura. Lo scopo della manifestazione è far apprezzare e conoscere a tutti i cittadini il patrimonio culturale condiviso e incoraggiare la partecipazione attiva per la sua salvaguardia e trasmissione alle nuove generazioni.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno – “Architetture: l’arte di costruire” – invita a riflettere sull’architettura non solo come espressione estetica e artistica, ma come testimonianza viva di valori spirituali, sociali e culturali di una comunità.