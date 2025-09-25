Flp Cgil: grazie Senato accademico Unisannio per mozione Gaza L'intervento del sindacato dopo l'approvazione della mozione da parte del senato accademico

"La Flc Cgil di Benevento esprime grande apprezzamento per la mozione di condanna delle violazioni del diritto internazionale e dei diritti umani da parte di Israele contro il popolo palestinese, approvata dal Senato Accademico dell’Università degli Studi del Sannio nella giornata di martedì 23 settembre 2025". Così in una nota la segretaria generale della Flp Cgil di Benevento, Evelina Viele.

"L’Università degli Studi del Sannio - commenta il sindacato - nel ribadire che nessuna comunità, e a maggior ragione una comunità votata, per sua intrinseca natura, allo sviluppo della scienza attraverso il metodo critico e partecipato, può perdere la sua anima e la sua umanità, conferma e riafferma unanimemente la sua vocazione di comunità accademica partecipe ed attenta allo sviluppo di una cultura della giustizia, del diritto, della pace".

"La nostra organizzazione, fortemente impegnata nel tenere alta l’attenzione dei settori della conoscenza su quanto accade nella striscia di Gaza, con migliaia di vittime civili, tra cui moltissimi bambini, scuole e università distrutte, operatori sanitari e insegnanti sotto attacco, ringrazia il Rettore, professore Gerardo Canfora, e tutti i componenti del Senato Accademico dell’Università degli Studi del Sannio per la ferma indignazione che hanno voluto esprimere di fronte a una catastrofe umanitaria e civile che non può e non deve lasciarci indifferenti".

Di qui l'invito rivolto alla "comunità accademica a partecipare all’assemblea nazionale online “Occhi su Gaza”, organizzata dalla Flc Cgil, in continuità con le giornate di mobilitazione nazionale del 6 settembre e del 19 settembre. L’appuntamento per le lavoratrici e i lavoratori di scuola, università, enti di ricerca, istituzioni AFAM, scuole non statali ed enti di formazione professionale è fissato per lunedì 29 settembre 2025, dalle ore 8 alle 10".

"Durante l’assemblea sono previsti collegamenti in diretta con gli attivisti della “Global Sumud Flotilla” e il sindacato dell’istruzione palestinese. Faremo, inoltre, il punto sul progetto a cui partecipiamo “Palestinian Teachers Support. New Female Teachers, Gaza Teachers and Children” con la visione di alcuni filmati. Concluderà l’iniziativa l’intervento della Segretaria generale Gianna Fracassi".